شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يصطفون خلف الفنانة رحاب عذاب في شكل “حلقة” ويدخلون معها في وصلة رقص مثيرة وساخرون: (عالم فارغة الناس في شنو وانتو في شنو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا بعد انتشاره بشكل كبير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مجموعة من الشباب في حفل زواج أحيته الفنانة رحاب عذاب, بإحدى قاعات الأفراح حسبما ذكر معلقون على الفيديو. الشباب اصطفوا خلف المطربة في شكل “حلقة” ودخلوا معها في وصلة رقص مثيرة وسط تعليقات ساخرة وغاضبة من الجمهور الذي كتب: (عالم فارغة الناس في شنو وانتو في شنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

