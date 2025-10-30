شاهد بالصورة.. جمهور فريق الجيش الملكي المغربي يرفع لافتة في إحدى المباريات: (لأهل السودان وفلسطين لن يؤخر الله جزاء الظالمين)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة تم التقاطها من إحدى مدرجات ملاعب كرة القدم بالمغرب خلال مباراة بالدوري المغربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت جماهير فريق الجيش الملكي, المغربي, بلفتة إنسانية خلال إحجدى مباريات فريقها. جماهير الجيش الملكي, رفعت لافتة من المدرجات أعلنت فيها دعم السودان, بعد المجازر التي أحدثت مليشيا الدعم السريع, بمدينة الفاشر, بعد أن اقتحمتها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت الجماهير على اللافتة: (لأهل السودان وفلسطين لن يؤخر الله جزاء الظالمين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

