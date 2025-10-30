بالصورة.. مايسترو الهلال والمنتخب الوطني ينشر تدوينة مؤثرة عن أحداث الفاشر: (كيف لنا أن نلهو.. الجسد موجود لكن القلب والروح والبال في الفاشر كل صورة وكل فيديو يأتي من هناك بمثابة سكرات موت)

نشر مايسترو وسط الهلال, والمنتخب السوداني, تدوينة مؤثرة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن ما تتعرض له الفاشر من انتهاكات من مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر اللاعب عبد الرؤوف يعقوب, تدوينة أرفق معها صورة مؤثرة: (كيف لنا أن نلهو ونلعب يعلم الله بأن في القلب غصة وحسرة وشعور لا يوصف الجسد موجود لكن القلب والروح والبال في الفاشر كل صورة وكل فيديو يأتي من هناك بمثابة سكرات موت اسأل الله بأن يخفف ويرفع عنكم هذا البلاء عاجلآ).

وتابع اللاعب الملقب بـــ”روفا”: (أما نحن هنا نعيش شعور مؤلم ملئ بالخزلان نشاهد ما تمرون به من قتل وتعذيب وتشريد وإبادة نبكي عليكم ونبكي على حالنا رغم كل ذلك لنا بالله ظن عظيم بأن بعد العسر يسر وإن الحق سينتصر مهما طغى الظالم والله يمهل ولا يهمل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)