نسرين طافش تحتفل بمرور عام على زواجها برسالة رومانسية

نشرت الفنانة نسرين طافش منشورًا جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّرت فيه عن سعادتها وحبها، بمناسبة مرور قرابة عام على زواجها من رجل الأعمال أحمد جوهر.
وكتبت نسرين: “أجمل باقة ورد رأيتها في حياتي، شكرًا حبيبي. الوقت يمر سريعًا، لا أصدق أننا قضينا معًا ما يقارب العام.”
واختتمت الفنانة رسالتها بسؤال لجمهورها قائلة: “مين بيعشق الورد متلي؟”
وسبق أن كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ولا يميل إلى الشهرة.
وخلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات؛ أوضحت نسرين: “أحمد مش من النوع اللي بيتأثر بكلام الناس أو يغير بدون سبب، عنده ثبات انفعالي غير عادي”.
وأضافت أن زوجها حريص على خصوصيته بدرجة كبيرة، قائلة: “ما بيحبش يطلع في الإعلام، وحساباته على السوشيال ميديا خاصة؛ لأنه بطبعه إنسان بيميل للعزلة والهدوء”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
