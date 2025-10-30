تقدّم تطالب بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وإحالتها للجنائية الدولية

إن تنسيقية تقدم، وهي تتابع ببالغ القلق والأسى ما تشهده مدينة الفاشر من فظائع وانتهاكات جسيمة ترتكبها مليشيا قوات الدعم السريع، تعلن إدانتَها القطعية لما يمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأفعالًا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والإرهاب الدولي، لما تتضمنه من استهداف ممنهج للمدنيين العزل، وترويع للسكان، وتدمير متعمد للبنية التحتية المدنية.

لقد سجّلت هذه المليشيا، منذ تأسيسها في عام 2003، سلسلةً متصلةً من الانتهاكات الجسيمة في مختلف أقاليم السودان، من دارفور إلى الخرطوم، شملت:

القتل خارج نطاق القانون، الاغتصاب الجماعي، التهجير القسري، التعذيب الممنهج، الاختفاء القسري، تجنيد الأطفال، النهب المسلح، النهب المنهجي للموارد، استخدام الجوع والحصار كسلاح حرب، الهجمات العشوائية ضد المدنيين، تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وإحراق القرى والمنازل والمرافق الصحية.

وما يجري اليوم في الفاشر من قصفٍ متعمدٍ للأحياء السكنية، واستهدافٍ للمستشفيات والأسواق، ومنعٍ لوصول المساعدات الإنسانية، واستخدامٍ للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، إنما يُجسّد الإرهاب المنظم والعنف واسع النطاق الذي يُعد وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي من أشدّ الجرائم خطورة على السلم والأمن الدوليين.

إن هذه الممارسات لا تُعبّر عن تجاوزات فردية، بل هي سياسة دولة موازية، تُمارَس بعلمٍ وتنظيمٍ وتسليحٍ وتمويلٍ ممنهج، مما يجعلها خاضعة للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتها جرائم إرهاب دولي، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم تطهير عرقي، وجرائم عدوان.

وعليه، فإن تنسيقية تقدّم تناشد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الإفريقي، ومحكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في:

تصنيف مليشيا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية دولية،

فرض العقوبات الفردية والجماعية على قادتها وداعميها،

إحالتهم إلى العدالة الدولية على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب العابر للحدود،

تفعيل مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” وتجميد أموالهم وأصولهم وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب (مثل القرار 1373 و2178).

إن الصمت الدولي على هذه الجرائم، والتأخر في اتخاذ موقف حاسم، يُعدّ تواطؤًا ضمنيًا وشراكة في الجريمة.

30 أكتوبر 2025

تنسيقية القوى المدنية – تقدّم