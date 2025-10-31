شاهد بالصورة.. اللاعب الجزائري يوسف بلايلي يدعم السودان بتدوينة مؤثرة: (لا تغفلوا عن إخوانكم في السودان فإنهم يجوعون كما يجوع أهل غزة ولا أحد يهتم لأمرهم أو يأبه لحالهم أو يتابع أخبارهم)

- 1/2
عبر اللاعب الجزائري, الشهير يوسف بلايلي, عن تضامنه مع الشعب السوداني, الذي يعاني من الحرب منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام 2023.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب الدولي الجزائري, نال إعجاب السودانيين, بعد نشره تدوينة على عبر منصة “إنستغرام”.
وكتب يوسف بلايلي, في تدوينته التي وصفت بالموثرة: “لا تغفلوا عن إخوانكم في السودان فإنهم يجوعون كما يجوع أهل غزة، ويقاسون كما يقاسون، ولا أحد يهتم لأمرهم، أو يأبه لحالهم، أو يتابع أخبارهم، تذكروا أن هذه أمتكم أمة واحدة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
