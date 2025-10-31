شاهد بالصورة.. أفضل لاعب في العالم يعلن تضامنه مع السودان بعد أحداث الفاشر

أعلن اللاعب الفرنسي, عثمان ديمبلي, الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم تضامنه مع السودان, بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر جناح باريس سان جيرمان, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عثمان ديمبلي, هاشتاق حظي بتفاعل واسع من محبيه ومتابعيه عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: (#SaveSudan ).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مدينة الفاشر, تشهد انتهاكات إنسانية للمواطنين من قبل مليشيا الدعم السريع, التي اقتحمت المدينة الأسبوع الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)