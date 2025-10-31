الصحفي حسين خوجلي: ( أبو لولو المهري المجوسي وزيراً للدفاع في سلطة تأسيس)

إن الجماهير التي شيدتك من ليل الأسى ومر الذكريات تستحلفك بصنمك الليبرالي والعلماني، وترجوك أيها العبقري الذي فصل الدين عن الدنيا والرؤوس عن الأبدان والكاميرات شاخصة أن تتراجع عن هذا القرار الخاطئ الخطير.

وتقول لك بمنتهى الشجاعة والجرأة التي عودتنا لها لنقول كلمات الحق والحقيقة أن الفريق المهري المجوسي بعد أن نال رتبة الفريق وتخرجه في الأكاديمية العسكربة العليا بأفريقيا الوسطى متخصصا في فن التعذيب وذبح الأطفال، وبعد أن نال ماجستير العلوم العسكرية في كلية ساندهيرست (الخلا) بانجمينا في قتل خمسين شيخا بالرصاص في دقيقة واحدة، وبعد أن نال الدكتوراة في توثيق العسكري المركزي في تصوير المجاذر والمذابح والجزارة البشرية دون أن يرف له جفن. هذا المارد الذي يصيح في وجه كل قوى الحق والخير والسلام المستكينة في كل العالم أننا قادمون فاستعدوا للفناء.