بالصورة.. في أول ردة فعل على إتهامات فرد الدعم السريع لها.. سيدة الأعمال ثريا عبد القادر تفاجئ الجميع وتعترف: (كلامو صاح فعلاً رسلت واحد منهم يمرق لي عدساتي)

أثار أحد أفراد مليشيا الدعم السريع, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد خروجه في مقطع مصور اتهم فيه سيدة الأعمال المعروفة ثريا عبد القادر, بالتواجد معهم إبان تواجدهم بالخرطوم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن فرد المليشيا أكد أن ثريا عبد القادر, كانت قد صرحت لهم في إحدى المرات قائلة: (الدعم السريع لو ما حكم البلد دي نحنا بنضيع).
وفي أول ردة فعل خرجت سيدة الأعمال الحسناء بتدوينة ساخرة ردت فيها على إتهامات “الدعامي”, وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت ثريا, في تدوينتها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لزول ده كلامو صاح فعلاً رسلت واحد منهم يمرق لي عدساتي لكن ما كمل الحكايه وقال انو الحمدلله الجيش بلاهم هم وعدساتي في اول ارتكاز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
