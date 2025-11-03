شاهد بالفيديو.. (القائد نفسه لا يستطيع تخويني).. “ود ملاح” يهاجم قيادة الدعم السريع بسبب تهميشه وعدم الرد على الهجوم عليه من بعض الجنود وتوقعات بإنسلاخه على طريقة “بقال”

- 1/2
خرج القيادي بمليشيا الدعم السريع, “ود ملاح”, في مقطع فيديو قام بنشره عبر إحد صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استغرب “ود ملاح”, من ردة فعل قيادة الدعم السريع, وعدم تحركها ببيان رسمي تجاه الإتهامات التي طالته من أحد جنود الدعم السريع.
وكان جندي الدعم السريع, قد خرج في فيديو يرتدي فيه الزي الرسمي للمليشيا, واتهم “ود ملاح” بخيانة مؤسستهم بنشر معلومات في الميديا.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن القيادي بالدعم السريع, انتقد صمت المؤسسة في الرد على الشخص الذي خرج في الفيديو وهو يرتدي زي الدعم السريع.
ورد “ودملاح”, بغضب شديد على إتهامات الجندي قائلاً: (القائد نفسه لا يستطيع تخويني), وسط توقعات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بإنسلاخ القيادي البارز عن المليشيا على طريقة إبراهيم بقال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
