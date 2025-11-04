مصلح نصار يشيد بجهود لجنة المساعي الحميدة للصلح بين العبابدة والحسانية

أشاد مستشار رئيس الوزراء مصلح نصار بجهود لجنة المساعي الحميدة لجهودهم الحثيثة في تعزيز الصلح الاجتماعي بين أبناء قبيلتي العبابدة والحسانية والذي اكتمل وتوج بالفرح بعد مباركة رئيسا مجلسي السيادة والوزراء .

وقال نصار إن الحرب التي فرضت على السودان مخطط دولي يسعى للاستيلاء على ثروات ومقدرات الشعب السوداني والتحكم في قراره الوطني.

وقطع نصار بأن المخطط الذي تقوم عليه الدوائر المعادية للسودان ، استغل ضعاف النفوس ممن لا يدركون قيمة الأوطان.

وترحم نصار على شهداء الفاشر الذين واجهوا بربرية الجنجويد ولم ينحنوا أو ينكسروا دفاعاً عن السودان الواحد المتحدة .

وأضاف إن قضية الفاشر عادلة و تمثل كل أبناء الشعب السوداني الخلص، لافتا إلى ان القوات المسلحة والقوات المساندة متأهبه لعمليات التحرير العام بكامل العدة والعتاد ،. مضيفا أن القوات المسلحة السودانية من أقوى الجيوش في العالم وقادرة على استعادة الأمور إلى نصابها وفي القريب ستصل إلى معقل تواجد المليشيات وستلقنهم دروساً وعبر في الوطنية ومعاني الفداء.