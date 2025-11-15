أبونمو: الحرب تكشف حجم التدخلات الخارجية… والسودانيون يصطفون خلف دولتهم

قال وزير المعادن السابق والقيادي بحركة جيش تحرير السودان محمد بشير أبونمو إن تطورات الحرب خلال العامين الماضيين أكدت بوضوح أن ما يجري في السودان ليس صراعاً داخلياً فقط، بل يرتبط بتدخلات إقليمية واسعة، على رأسها الإمارات، التي “تسعى ـ بحسب وصفه ـ لفرض نفوذها على البلاد”.

وأشار أبونمو إلى أن وعي السودانيين تغيّر كثيراً خلال الأشهر الأخيرة، وأن الشارع بات يدرك حجم المخاطر التي تواجه البلاد، الأمر الذي انعكس في الاصطفاف الواسع حول مؤسسات الدولة عقب إعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة أمس في السريحة بولاية الجزيرة.

وأكد أن هناك سلسلة من الشواهد التي تكشف حجم التدخل الخارجي، منها اعتراض سفن أسلحة كانت متجهة لليبيا، وتمويل تجنيد مقاتلين من جنوب السودان، والجسر الجوي نحو نيالا خلال معركة الفاشر، إضافة إلى أدوار سياسية في جوبا وأنجمينا.

وختم أبونمو بأن السودان “دولة كبيرة لا تُهزم بالمال أو المرتزقة”، وأن الشعب يخوض اليوم “معركة وجود” ستنتهي بانتصار إرادته.

التيار