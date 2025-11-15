شاهد بالفيديو.. حسناوات مدينة “كوستي” يخطفن الأضواء في عرض أزياء بالنيل الأبيض وإحداهن تنفجر بالضحكات بطريقة مثيرة بعد أن سماعها لقب “ملكات جمال كوستي”

تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من مدينة “كوستي”, الواقعة بولاية النيل الأبيض, أثار سخرية المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر حسناوات في طريقهن لإحدى القاعات من أجل المشاركة في عرض أزياء. مصور المقطع أثناء تقديمه عارضات أزياء كوستي, وصفهن بملكات الجمال الأمر الذي جعل إحدى الحسناوات تنفجر في الضحك بطريقة مثيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

