شاهد بالفيديو.. أول من دخل عليه بعد وفاته.. صاحبة الشقة التي يسكن فيها المذيع الراحل محمد محمود حسكا تكشف تفاصيل جديدة: “وجدته كأنه نائم”

تحدثت سيدة مصرية, صاحبة العقار الذي كان يسكن فيه المذيع السوداني, محمد محمود حسكا, الذي وجد ميتاً في الشقة بمنطقة فيصل, بالقاهرة.

وتوفي المذيع الشهير في منزله بمنطقة فيصل, بالعاصمة المصرية القاهرة,وتشير المؤشرات الصحية إلى وفاته قبل ثلاثة أيام، نتيجة مضاعفات السكري, حيث كان يعيش بمفرده بعد سفر زوجته وابنته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدثت صاحبة الشقة, التي كان يستأجرها الراحل طوال فترة إستقراره بمصر, في مقطع فيديو عقب إعلان وفاته.

وقالت السيدة في حديثه لأصدقائه: (انها دخلت الشقة مع أحفادها بعد إبلاغها ووجدت الفقيد ميتا على فراشة وكأنه نائم تمام ولاتوجد أي آثار او شبهة قتل).

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الشقة سليمة تمام ولا يوجد كسر في الأبواب والشبابيك ، وأضافت انه كان مثالاً في الأخلاق والتعامل الطيب معهم وكان يقوم بدفع ماعليه من إلتزامات مالية في وقتها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)