أخيراً بان ما كان خافياً علي الكثيرين من المترددين في تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية .. الإمارات تدعم تمزيق وحرق السودان .. والآن بدأ لهيب المؤامرة يشتعل بالقرب من الحدود السعودية ..

■ بالأمس وجه سلاح الجو السعودي ضربات دقيقة لسفن إماراتية رست في ميناء المكلا اليمني وعلي متنها عتاد حربي قادم من ميناء الفجيرة الإماراتي ..

■ مراقبة السعودية للدعم العسكري الإماراتي بدأ منذ لحظة شحن التاتشرات والمسيّرات والذخائر وعند بدء التفريغ في ميناء المكلأ تم توجيه ضربة دقيقة استهدفت السفن الإماراتية المحملة بالسلاح دون أن تلحق أضراراً بالبنية التحتية للميناء وفق مصادر إعلام تحالف دعم الشرعية في اليمن ..

■ هذا التطور في الأراضي اليمنية ستتبعه آثار إرتدادية علي الأرض الجغرافية والجيوسياسية بين السعودية والإمارات .. تطورات تؤكد أن الإمارات هي مخلب الشر الإسرائيلي في المنطقة وهي ذاتها التي وقفت قبل وأثناء وبعد الطلقة الأولي خلف إشعال نار الحرب في السودان بذات الطريقة والآليات التي تحدث الآن في اليمن ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد