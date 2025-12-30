طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

تمكن فيلم طلقني من الدخول الي قائمة الأعمال الاعلي تحقيقًا للايرادات فى شباك التذاكر بالسينمات السعودية هذا الأسبوع.

وأحتل فيلم طلقني المركز الثاني ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات فى شباك التذاكر السعودي، محققًا 2 مليون و400 الف ريال سعودي.

فيلم ‎”طلقني” من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر وتصدر البوكس أوفيس بالسعودية لفترة طويلة.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

