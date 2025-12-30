حملة رقابية للمجلس القومي للأدوية والسموم تضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بسوق القضارف

في إطار الأدوار الرقابية والإشرافية لفرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف، نُفِّذت يوم الاثنين حملة تفتيشية رقابية واسعة على الصيدليات بسوق القضارف، شملت أكثر من (25) صيدلية، وذلك بهدف تعزيز السلامة الدوائية وحماية صحة المواطنين.

وأوضح د. أحمد صلاح قرشي، أمين الرقابة الدوائية بفرع المجلس القومي للأدوية والسموم، أن الحملة نُفذت بمشاركة فريق رقابي متكامل، وغطت عدداً كبيراً من الصيدليات بالسوق، وأسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة، إلى جانب أدوية منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها فوراً وفقاً لقانون الصيدلة والسموم.

وأشار إلى أنه تم كذلك تسجيل إنذارات شديدة اللهجة للصيدليات المخالفة، إضافة إلى إغلاق عدد من الصيدليات لعدم وجود صيدلي مسجل أثناء ساعات الدوام الرسمي، بما يخالف قانون الصيدلة والسموم.