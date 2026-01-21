الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية الخرطوم

فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين لمكافحة التعدين الرامية لمحاربة التعدين العشوائي في هذا السياق نفذت شرطة تامين التعدين ولاية الخرطوم حملة منعية وكشفية كبري واسعة النطاق إستهدفت بها محلية امدرمان وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائجها أسفرت عن ضبط (27 ) متهما و بحوزتهم عدد( 102 ) جوال كرتة وعدد(1 ) جركانه بها مواد كيميائية سائله بالإضافة الى كميات من المعدات والأدوات الكيميائية التى تستخدم في عمليات إستخلاص الذهب كما تم ضبط عدد( 2 ) عربة أمجاد تستخدم لحمل الكرته تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المتهمين بقسم شرطة بحرى توطئة لتقديمهم للمحاكمة . المكتب الصحفي للشرطة

