تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 21-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-21 11:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير. 

الكلمات الدلائليه
