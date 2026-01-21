تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 21-01-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.