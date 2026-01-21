رمال كردفان تتحرك تحت أقدام مليشيات وعصابات التمرد ..

■ لن تهدأ عاصفة كسر عظام القوة الصلبة للمليشيات التي تعيش واقعاً عصيباً أجبرها علي إخلاء المواقع التي كانت تستبيحها والهروب إلي مظان تحسبها مانعتها من الملاحقة والضربات القاتلة ..

■ ليس غريباً مايحدث الآن داخل صفوف شتات المليشيات في كردفان .. تناحر وتدابر كل مجموعة تلعن أختها وتشتكي الإهمال والخيانة والتآمر .. هذه مجموعات إجرامية لا تجتمع إلا علي ضلالة ولا تلتقي إلا علي جريمة .. وبهذا فإن كردفان ستعود إلي أهلها الذين شردتهم عصابات آل دقلو التي أدخلت مرتزقة من جنوب السودان وكولومبيا في حربها الحالية في كردفان الكبري ..

■ لن تهنأ المليشيات في كردفان .. ستخرج صاغرة بإذن الله ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد