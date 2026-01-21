الله يستر من الآتي

النمط التفكيري لدول الخليج مع فائق احترامي الشديد لهم جميعاً يعتقد بأنه محمي وفي مأمن من الأحداث الخطيرة لربما لن يفيق من هذا التصور والأحداث الخطيرة لربما على الأبواب أو عندما يقع الفأس في الرأس؟؟ فالواجب على دول الخليج أخذ كامل احتياطاتها وان تكون محصنة ضد جميع الأخطار ليس من المجهول فحسب الذي هو بيد الله عزّ وجل ولكن من قانون تصفية الحسابات والذي جعل الأوضاع في المنطقة متوترة وعلى صفيح ساخن عندما ينفجر سوف يأكل الأخضر واليابس وسوف تتلبد سماء المنطقة بالغيوم السوداء القاتلة لا سمح الله بذلك ونسأل الله جلَ عُلاه أن يبعدنا جميعاً عن هكذا مصير ويحفظ دولنا وأهلنا من كل شر..

ولطالما عُرف عن دول الخليج وشعوبها السلمية أنهم ليسوا طلبة حروب ومشاكل فالمنطقة حساسة ولا تتحمل أي حماقة تكون تبعاتها مؤذية للجميع فهي منطقة اقتصادية من أهم المناطق في العالم وتوجد فيها مصالح للجميع ولا يجوز زجّها في خِضم هكذا أفكار خطرة تُهدد مصالح الجميع وبعد الأحداث العجيبة التي حدثت وهي سابقة خطيرة لا يستبعد أحد أن يحدث ما لم يخطر لا على البال ولا على الخاطر ولا يستطيع أحد أن يحدد بما يفكر فيه هؤلاء فهم لم يجتمعوا على خير قط وإنما يتخذون قرارات ومن ثم يمضون في تنفيذها ولا يستشيرون أحداً في ذلك لا صديق ولا عدو ولربما لا تهمهم النتائج المترتبة على ذلك ما دام شعوبهم بعيدة عن الخطر وفي مأمن من ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله وكما قال المصريون «يا قاعدين يكفيكم شر الجايين»..

محمد إبراهيم الحسن المهندي – الشرق القطرية

