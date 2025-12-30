“تشغيل جزئي لحقل هجليج النفطي بعد أسابيع من التوقف”

- 1/2
استؤنفت عمليات تشغيل جزئي في حقل هجليج النفطي بعد توقف استمر لأسابيع، عقب انسحاب الجيش من المنطقة وسيطرة الدعم السريع عليها. قالت مصادر هندسية عاملة في الحقل إن الفرق الفنية التابعة لشركة 2P–UPCO باشرت، يوم أمس الأول، تشغيلًا أوليًا لمنشآت الحقل، حيث تم تشغيل ثلاثة مولدات كهربائية بمحطة الطاقة، إلى جانب إعادة تشغيل أكثر من 30 بئرًا نفطيًا كمرحلة أولى، مع استمرار الجهود الفنية لإعادة تشغيل بقية الآبار في مختلف المربعات الإنتاجية التابعة للشركة.
يضم حقل هجليج نحو 75 بئرًا نفطيًا موزعة على عدة مربعات إنتاجية، كما يحتوي على محطة المعالجة المركزية لنفط ولايتي غرب كردفان وجنوب السودان، ما يجعله أحد أهم الحقول الاستراتيجية في المنطقة.
كانت الشركات العاملة في حقل هجليج النفطي بولاية غرب كردفان قد أغلقت منشآتها في الثامن من ديسمبر الجاري، وذلك قبيل انسحاب الجيش وسيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة بشكل كامل.
المليشيا على حقل هجليج النفطي في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، عقب انسحاب الجيش من مواقعه دون حدوث اشتباكات مسلحة، ما أتاح دخولها إلى المنطقة دون مقاومة.
ذكرت المصادر أن ترتيبات غير معلنة بين الجيش وقوات الدعم السريع وحكومة جنوب السودان تقضي بتولي الجيش الشعبي الجنوبي مسؤولية تأمين المنشآت النفطية وحماية العاملين فيها، مؤكدة وجود قوات من الجيش الشعبي الجنوبي حاليًا في مقر اللواء 90 بعد انسحاب الجيش منه.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
