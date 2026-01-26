والى سنار يبحث مع شركة زادنا تنفيذ حزمة مشروعات تنموية في الربع الأول من موازنة 2026

رأس اللواء الركن (م) الزبير حسن السيد، والي ولاية سنار، اجتماعًا موسعًا الأحد ضم أعضاء حكومة الولاية ووفد شركة زادنا العالمية، ناقش جملة من المشروعات التنموية التي تعتزم الولاية تنفيذها خلال الربع الأول من موازنة العام 2026، في إطار خطة التنمية المستدامة.

وأكد الوالي أن الخطة الموضوعة تشمل تنفيذ مشروعات في مجالات البنى التحتية، والزراعة والمياه والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى الاتفاق مع شركة زادنا على الشروع الفوري في تنفيذ هذه المشروعات، ومبشرًا مواطني الولاية بجاهزية حكومة سنار للانتقال العملي نحو تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.

من جانبه، كشف د. محجوب أحمد محمد علي، مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار، عن إعداد حزمة من الخطط التنموية لتنفيذها خلال الربع الأول من الموازنة، موضحًا أن التخطيط استهدف تنمية متوازنة بنسبة 49% من اعتمادات الموازنة العامة.

وبناءً عليه تم الاتفاق مع شركة زادنا لتنفيذ مشروعات تنموية تُقدر بنحو 50 مليار جنيه في مجالات البنى التحتية، والزراعة، والتعليم.

وأوضح محجوب أن التفاهمات شملت سفلتة نحو 20 كيلومترًا من الطرق، وإنشاء وتأهيل قرابة 120 كيلومترًا من الطرق الترابية والزراعية، إلى جانب معالجة خط مياه ود النيل الدالي – المزموم، ومعالجة سد ود العطشان بمنطقة كبري ود الحسن.

وفي المجال الزراعي أشار إلى استهداف تأهيل 4 بيارات من جملة البيارات التي تخدم القطاع المروي، فيما تم في مجال التعليم التوصل إلى تفاهمات لتنفيذ 70% من الإجلاس على مستوى الولاية، مؤكدًا الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

بدوره أعلن اللواء الركن (م) بكري صالح الشريف، مدير شركة زادنا – قطاع سنار، وممثل المدير العام عن استكمال الدراسات النهائية لعدد من المشروعات التنموية في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع حكومة ولاية سنار لعدد من المشروعات التنموية في مجالات البنى التحتية، وتأهيل البيارات الزراعية والطرق الترابية، ومشروعات الطاقة الشمسية، مؤكدًا استعداد الشركة لتنفيذ هذه المصفوفة التنموية.

وكشف عن تنظيم ورشة خاصة بولاية سنار تحت عنوان “شركة زادنا للتنمية المتوازنة”.