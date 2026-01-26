“عملية نابولي”.. تفاصيل صفقة إسرائيلية تركية سرية أسقطت نظام الأسد

كسر الصحفي يلماز أوزديل الصمت بتصريحات مفاجئة بثها عبر قناة “سوزجو” التركية المعارضة، وقام بتحليل ما أطلق عليه تسمية “عملية نابولي” وهي خطة دولية تلعب فيها إسرائيل دورا محوريا.

وقال أوزديل أثناء مناقشته للملف االسوري في برنامج “الأحمر والأبيض” على قناة “سوزجو”، إن صفقة سرية قد أبرمت بين إسرائيل وتركيا بشأن الإطاحة بنظام الأسد”، مضيفا: “من الواضح أن هناك اتفاقا سياسيا وعسكريا وتجاريا مع إسرائيل في تلك النقطة”.

وجادل أوزديل بأن الأحداث في سوريا لم تكن مصادفة، مشيرا إلى أنها مرحلة جديدة من عملية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة.

وذكر أن ما أسماه “عملية نابولي” قد تجاوزت الآن مرحلة القتال المباشر ودخلت مرحلة البناء والتحصين.

وأوضح أن الفائز الأكبر في هذه الفترة التي وصفها بأنها “مرحلة التحصين لعملية نابولي”، هي تركيا.

وأفاد بأنه وعلى عكس كثيرين، فإن أنقرة على يقين من وجود خطر كبير يهدد تركيا وتحديدا من سوريا، مردفا بالقول: “من الآن فصاعدا وربما على مدى الخمسين عاما القادمة، سيتعين على تركيا تركيز كل اهتمامها على سوريا، لأن التهديد القادم من هناك لن ينتهي أبدا.. لن يصرف التركيز عن تلك الجهة أبدا”.

وصرح في السياق بأنه بينما كان الجميع منشغلين بعملية الانفتاح وتصريحات عبد الله أوجلان، كان أردوغان يركز على سوريا مع رئيس جهاز المخابرات الوطنية (MIT) وهاكان فيدان، مضيفا: “أعتقد أن أردوغان شعر بوضع “حزب العمال الكردستاني” المنهك بالفعل، وأن هناك صراعا داخليا داخل الحزب.. وبدلا من الجلوس والتحدث معهم كما فعل حزب الحركة القومية لتدمير قوات سوريا الديمقراطية، فقد سعى في الواقع على إضفاء الشرعية للرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض والبنتاغون”.

وأشار إلى أن المنطقة تحولت إلى مشروع اقتصادي ضخم، متحدثا عن عملية إعادة إعمار لسوريا بقيمة تريليون دولار تقريبا، مبينا أن المطارات والموانئ وخطوط أنابيب النفط والاستثمارات في البنية التحتية، ستنفذ تباعا.

وشبه أوزديل سوريا بمركز تسوق مقسم إلى عدة متاجر، حيث قال: “هكذا تبدو الصورة عندما تشاهد المباراة من مقصورة كبار الشخصيات”.

وبحسب أوزديل، رغم وقوع “اشتباكات طفيفة” بين الحين والآخر على الأرض، فقد بات الإطار العام واضحا.

ووفق ما جاء على لسان الصحفي التركي، فإن كل ما يثار حول التوترات العسكرية بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس إلا ستارا للتمويه عما يجري في الغرف السوداء.

وصرح الصحفي: “لقد تلاعبوا بنا أيضا.. زعموا أن إسرائيل وتركيا ستتصادمان (في سوريا).. هذا كله هراء”.

وأضاف أن احتمال نشوب صراع بين إسرائيل وتركيا لا يُذكر، بل هو معدوم تماما.

كما أدلى الصحفي بتصريح غير مسبوق، حيث ذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل تستمر كالمعتاد وأن الصراع بين أنقرة وتل أبيب انتهى تماما.

وأشار أوزديل في هذا الصدد إلى أن النشاط التجاري الإسرائيلي عبر تركيا سيستمر كما هو بقوة هائلة.

