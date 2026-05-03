مقتل عزام كيكل وعائلته شرق ولاية الجزيرة

في تصعيد ميداني جديد في السودان، قُتل عزام كيكل شقيق اللواء أبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، إثر استهداف منزل الأسرة بطائرة مسيّرة في قرية الكاهلي شرق ولاية الجزيرة.

كما أفادت مصادر بأن الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع أسفر عن مقتل عدد من أفراد أسرته أيضاً، بالإضافة إلى ضباط يتبعون لقوات درع السودان.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

