بعد رحيله في باريس.. ما سبب وفاة هاني شاكر؟

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري الراحل هاني شاكر عن سبب وفاته في أحد مستشفيات باريس بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 73 عاما.

وأوضح المصدر أن وفاة هاني شاكر تعود إلى مضاعفات صحية خطيرة بدأت بأزمات متكررة في القولون، انتهت بإجراء عملية استئصال كامل للقولون، أعقبها تدهور في حالته نتيجة مضاعفات ما بعد الجراحة، رغم تحسن طفيف في البداية.

وأوضح المصدر أن سبب وفاة هاني شاكر يرتبط أيضًا بسلسلة من الأزمات الصحية المعقدة، حيث تعرض لنزيف حاد في بداية الأزمة داخل أحد مستشفيات مصر، استدعى نقل كميات كبيرة من الدم، قبل أن يتم السيطرة عليه عبر الأشعة التداخلية إلا أن حالته شهدت تدهورا مفاجئا لاحقا.

وشهدت الفترة الماضية توقف قلب الفنان الراحل لفترة قاربت 6 دقائق، خضع خلالها لإنعاش قلبي رئوي عاجل، ما زاد من تعقيد حالته الصحية.

وبعد تدهور حالته سافرت أسرته به إلى فرنسا لاستكمال العلاج، حيث احتجز داخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات باريس، وسط متابعة طبية دقيقة، إلا أن المضاعفات استمرت، لتسدل الستار على حياته.

وأعلن نجله شريف خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك، بكلمات مؤثرة نعى فيها والده، مؤكدا أن فقدانه لا يعوض.

وعلى مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبوما غنائيا من أبرزها: “على الضحكاية” و”الحلم الجميل” و”جرحي أنا” و”بعدك ماليش”.

وتولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية.

وخلال مسرته الفنية حصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.

المصدر: RT