تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة لشقيق قائد قوات درع السودان, عزام كيكل, الذي لقي مصرعه في وقت متأخر من مساء السبت, بقرية الكاهلي, شرق ولاية الجزيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر في الصورة المتداولة على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا, أطفال “عزام”, الصغار إبنتيه وطفل رضيع. الجدير بالذكر أن شقيق “كيكل”, الذي تم استهدافه بمسيرة تتبع لمليشيا الدعم السريع, يعد من أبرز القيادات بدرع السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة مؤثرة لعزام كيكل مع أطفاله الصغار الذين استشهدوا معه في هجوم لمسيرة أطلقتها مليشيا الدعم السريع استهدفت منزلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.