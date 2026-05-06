شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب سودانيون يلوحون لسائق سيارة من أجل توصيلهم وبعد أن وقف تفاجأوا بأنه رئيس مجلس السيادة “البرهان”

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “الترند”, على السوشيال ميديا السودانية, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات بعد ساعات قليلة من نشره.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ طلاب سودانيون, برئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, يقف له أثناء قيادته سيارة “بوكسي”.
وكان الطلاب, قد لوحوا للبرهان, دون أن يعرفوا أنه هو من يقود السيارة, من أجل توصيلهم (فضل ظهر) في الشارع العام بالعاصمة الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
