جهود متكاملة لخدمة الحجاج السودانيين بالأراضي المقدسة

يتواصل الإشراف الميداني على تفويج الحجاج السودانيين وتسكينهم بمقار إقامتهم في المدينة المنورة، وسط ترتيبات تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير الراحة والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

وشملت الجهود توزيع الحجاج على مقار السكن وفق الخطط المعدة مسبقاً، مع التأكد من جاهزية الإعاشة والخدمات الأساسية، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لأداء المناسك.

ويأتي هذا النجاح ثمرةً لرقابة صارمة شملت عدداً من المباني والوحدات السكنية، لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة، في خطوة تعكس التطور النوعي في إدارة الحشود خلال موسم الحج لهذا العام.

لجان الإشراف تواصل تنفيذ مراحلها الأساسية

واصلت لجان الإشراف على السكن والتفويج تنفيذ مراحلها الأساسية ضمن خطة الحج لهذا العام، وسط متابعة ميدانية دقيقة لآليات تسكين الحجاج وتفويجهم نحو المشاعر المقدسة.

ورصدت التقارير الأولية تكاملاً رفيع المستوى بين غرف العمليات والفرق الميدانية، مما أسهم في تعزيز كفاءة الرعاية المقدمة وتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، لضمان رحلة إيمانية ميسرة وآمنة.

الجهود المبذولة

شهدت البعثة السودانية جاهزية كاملة لاستقبال الحجاج، حيث جرى استقبالهم وتسكينهم في فنادق قريبة من المسجد النبوي الشريف بالمنطقة المركزية، مع التأكيد على اكتمال جميع الإجراءات والترتيبات التي أُعدت مسبقاً بصورة مميزة ومنظمة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة التي تبذلها لجان الإشراف والتنسيق في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحقيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الحشود، بما يضمن أمن وسلامة وراحة الحجاج خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.

الوجبات بمقار سكن الحجاج في المدينة المنورة

وفي أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة، تناول حجاج السودان الوجبات بمقار سكنهم في المدينة المنورة، عقب وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وسط خدمات وتنظيم مميز وفّر لهم الراحة في أول أيام إقامتهم بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

اكتمال الترتيبات الصحية لحجاج السودان بالأراضي المقدسة

أكملت البعثة الطبية الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مؤكدة أنها بدأت استعداداتها مبكراً منذ انعقاد مؤتمر الحج في سبتمبر الماضي، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لحجاج السودان بالأراضي المقدسة.

وأوضحت البعثة أنها عملت على تجهيز العيادات بالمدينة المنورة، إلى جانب توفير خدمات الإسعافات وإنشاء ثماني عيادات بمكة المكرمة، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع في السودان وصعوبات النقل والتجهيز.

كما أشارت إلى توفير حقيبة صحية خاصة لكل حاج تحتوي على الاحتياجات الأساسية والأدوية الضرورية، إضافة إلى استكمال وصول الإمدادات الدوائية للعيادات، لضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة للحجاج طوال الموسم.

آراء أفواج الحجاج

عبّر عدد من الحجاج عن ارتياحهم الكبير لسير برامج الزيارات والمزارات الإسلامية بالمدينة المنورة، مشيدين بحسن التنظيم والخدمات المقدمة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأكد الحجاج أن رحلتهم الإيمانية تتواصل وسط أجواء من السكينة والطمأنينة، في ظل إشراف مباشر من المرشدين وأمراء الأفواج والبعثة الإدارية، بما يضمن سلامتهم وتمكينهم من أداء العبادات والزيارات بكل يُسر وراحة.

وأشاروا إلى أن السكن القريب من المسجد النبوي الشريف أسهم بصورة كبيرة في تسهيل أداء الصلوات والعبادات، إلى جانب تنظيم الزيارات الميدانية إلى المعالم الإسلامية والتاريخية بالمدينة المنورة.

وثمّن الحجاج الجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة الحج والعمرة في تقديم الخدمات والرعاية، داعين الله أن يحفظ السودان وينعم عليه بالأمن والاستقرار، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

كما أكدوا أن جميع الإجراءات تمت بسلاسة ويُسر منذ مغادرة السودان وحتى الوصول إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.

اكتمال ترتيبات إسكان وتفويج حجاج السودان بالمدينة المنورة وفق خطة متكاملة

وأوضح ياسر عجيب محمد البشير، رئيس مركز المدينة المنورة بمكتب شؤون حجاج السودان، أن الترتيبات الخاصة بحجاج السودان بدأت منذ فترة مبكرة، عبر تكوين لجنة لحزم الخدمات تولّت اختيار المساكن والشركات والإطعام وشركات النقل وكافة الخدمات المصاحبة، وفق معايير عالية ودقيقة رغم الظروف الاستثنائية، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف أن الاستعدادات الخاصة ببرنامج التفويج وخارطة التفويج لجميع ولايات السودان اكتملت بصورة مبكرة، بما في ذلك اختيار الشركات الناقلة والنواقل الجوية والبحرية وفق خطة محكمة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة بدأ منذ وصول البعثة إلى مركز المدينة المنورة.

وأكد أن جميع الفنادق التي تم اختيارها هذا العام تقع بالمنطقة المركزية القريبة من المسجد النبوي الشريف، بما يوفر الراحة للحجاج ويسهّل أداء الصلوات والعبادات، إلى جانب التعاقد مع شركة متميزة للإعاشة قدمت خدمات جيدة في المأكل والمشرب وفق ضوابط المملكة العربية السعودية ولوائح الحج السودانية.

وأشار إلى أن البعثة الطبية وفّرت عيادة وإسعافات بالمدينة المنورة لمتابعة أوضاع الحجاج الصحية بصورة يومية، مطمئناً بأن جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة بفضل الله تعالى.

كما أوضح أن الحجاج تلقوا جرعات إرشادية وتوعوية بواسطة المرشدين من مختلف ولايات السودان، إضافة إلى تنظيم دخول الروضة الشريفة وفق برنامج منسق، حيث تمكن جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة من زيارتها.

وبيّن أن برنامج الزيارات شمل كذلك المواقع الإسلامية والأثرية بالمدينة المنورة، وقد أتم الحجاج هذه الزيارات وسط أجواء من الطمأنينة والتنظيم الجيد بفضل الله تعالى.

سونا