أسفار تستحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 40% في "هوساك" لتعزيز منظومة التجارب السياحية في الوجهات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة استراتيجية بنسبة 40% في شركة "هوساك" المتخصصة في التفعيل السياحي وتجارب المغامرات، وذلك ضمن توجه أسفار نحو الاستثمار في القطاعات المرتبطة بتطوير التجارب السياحية وتعزيز جاهزية الوجهات في المدن الواعدة، بما يدعم تكامل المنظومة السياحية عبر الربط بين تطوير الوجهات والتفعيل والتشغيل والتجارب النوعية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لاستراتيجية أسفار التي ترتكز على مسارين متكاملين يشملان الاستثمار في تطوير الوجهات السياحية في المدن الواعدة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة برفع جاهزية هذه الوجهات وتعزيز جاذبيتها، بما يسهم في زيادة مدة إقامة الزوار ورفع مستويات الإنفاق السياحي وتحسين جودة التجربة السياحية.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل "هوساك" على تطوير وتشغيل التجارب والأنشطة المرتبطة بالوجهات التي تستثمر بها أسفار، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التعاون في منطقة الباحة، حيث تعمل أسفار على تطوير مشروع جبلي يضم خدمات إيواء وتجارب وأنشطة نوعية تستفيد من المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بما يعزز من تكامل التجربة السياحية داخل الوجهة ويرفع من جاذبيتها التشغيلية والسياحية.

وخلال السنوات الماضية، عملت "هوساك" على تطوير وتشغيل مجموعة من التجارب والأنشطة المرتبطة بسياحة المغامرات داخل المملكة وعلى مستوى الخليج، بما أسهم في بناء خبرات داخلية تشغيلية متخصصة في تصميم التجارب السياحية وتفعيل الوجهات.

وتنسجم هذه الخبرات، مع توجه أسفار نحو الاستثمار في المنظومات التشغيلية والتجارب النوعية المرتبطة، بما يعزز من جاهزية المدن الواعدة وقدرتها على تقديم تجربة سياحية أكثر تكاملاً واستدامة. كما تمثل الشراكة خطوة تساهم في ربط وتكامل الوجهات السعودية بتجارب وأنشطة على مستوى المنطقة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يرفع من تنافسية الوجهات السعودية ويعزز حضورها ضمن المشهد السياحي الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار) م. مشاري بن عبد الله النهاري، إن هذه الشراكة تأتي امتداداً لتوجه أسفار نحو بناء منظومة سياحية متكاملة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، سواء في استثمارات تطوير الوجهات أو الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة برفع جاهزية هذه الوجهات وتعزيز جودة التجربة السياحية فيها.

وقال الأستاذ علي حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هوساك "تمثل هذه الشراكة مع أسفار خطوة محورية في مسيرة هوساك، حيث تنقلنا من مرحلة بناء التجارب والوجهات إلى مرحلة تطوير منظومات سياحية متكاملة تعتمد على الخبرة التشغيلية والنهج المؤسسي. وعلى مدى أربعة عشر عاماً، جمعت هوساك معرفة ميدانية وبيانات تشغيلية واسعة من واقع السوق والزوار، ما يمكننا من تطوير وجهات وتجارب تنطلق من احتياجات الطلب الحقيقي وتطلعات المجتمعات المحلية. كما أن هوساك لا تقدم للوجهات خبرتها التشغيلية فحسب، بل تساهم بشبكة واسعة من الشركاء والعملاء والثقة التي بنتها عبر السنوات. ونؤمن أن الجمع بين القدرات الاستثمارية لأسفار والخبرة التطويرية والتشغيلية لهوساك سيشكل نموذجاً قادراً على تسريع نمو القطاع السياحي في المملكة وخلق وجهات أكثر استدامة وجاذبية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع السياحي تحولاً متزايداً نحو بناء وجهات تقوم على جودة التجربة بقدر ما تقوم على جودة الأصول، بوصفها عناصر أساسية في خلق وجهات أكثر قدرة على الاستدامة والتنافسية وتحقيق أثر اقتصادي طويل المدى.