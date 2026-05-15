شاهد بالفيديو.. جمهور الزعيم وصفه بالفأل الحسن.. الرئيس “البرهان” يهدي المريخ هدف التعادل أمام الأهلي ود مدني في افتتاح مباريات النخبة

فاجأ رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الجمهور الرياضي بملعب “كوبر”, وذلك بتشريفه حضور افتتاح مباريات دوري النخبة بين المريخ, والأهلي مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد دخل “البرهان”, الإستاد وسط استقبالات حاشدة من الجمهور المتابع للمباراة من المدرجات.

وتزامن دخول رئيس مجلس السيادة, مع تسجيل المريخ, لهدف التعادل بعدما كان متأخر في النتيجة بهدف, لينجح في تعديل النتيجة قبل أن يجلس “البرهان”, على المقصورة الرئيسية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد وصف جمهور المريخ, قائد الجيش, بالفأل الحسن, وكانت المباراة قد انتهت بفوز المريخ بثلاثية مقابل هدف.

