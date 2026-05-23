زوج مى عز الدين يرد على هجوم متابعة طالبت بعدم ظهوره مع زوجته فى «صاحبة السعادة»

اثار البرومو التشويقى لحلقة الفنانة مى عز الدين مع الإعلامية إسعاد يونس حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انقسمت ردود الأفعال بين إشادة وترقب للحلقة، وتعليقات أخرى متباينة أثارت الجدل.

ومن بين التعليقات التى لفتت الانتباه، هاجمت إحدى المتابعات زوج مى عز الدين عبر البرومو، حيث كتبت: «بليز الحلقة من غير زوجها، بكره يتشهر وينغر ويمثل ويطلقها، مش عاوزين نشوفه».

من جانبه، رد أحمد تيمور على التعليق، مؤكدًا أن الحساب غير حقيقى، حيث كتب: «Fake account، بس متقلقيش أكيد مش هطلع معاها، هى طالعة تتكلم من قلبها قدام الناس اللى بتحبها».

يذكر أن اَخر أعمال مى عز الدين مسلسل«قلبى ومفتاحه» الذى عرض فى رمضان 2025، وشاركها البطولة آسر ياسين، أشرف عبد الباقى، عايدة رياض، محمود عزب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، إخراج تامر محسن.

