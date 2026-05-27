أبرزهم رمضان وهنيدى وياسمين عبدالعزيز.. نجوم الفن فى أجواء روحانية خلال أداء مناسك الحج (صور)

يحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على التواجد فى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2026، لأداء هذه الفريضة العظيمة والتقرب إلى الله وسط أجواء روحانية مميزة.

ويشارك العديد من النجوم جمهورهم تفاصيل رحلتهم الإيمانية عبر الصور ومقاطع الفيديو، حيث تحظى هذه اللحظات بتفاعل واسع من المتابعين، خاصة مع ظهورهم أثناء أداء المناسك داخل المسجد النبوى أو أمام الكعبة المشرفة، وهو ما يكشف جانبًا إنسانيًا وروحانيًا مختلفًا من حياتهم بعيدًا عن الأضواء.

شارك الفنان محمد هنيدي، جمهوره بصورة جديدة ظهر خلالها مرتديًا ملابس الإحرام من مكة المكرمة، فى أجواء روحانية تزامنًا مع موسم الحج.ونشر هنيدى الصورة عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».وتواجد الفنان محمد رمضان فى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو الجارى، لأداء مناسك الحج، وظهر فى صورة تجمعه بالإعلامى عمرو الليثى أثناء أداء المناسك، وهى الصورة التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل واسع.

كما شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك خلال أدائها مناسك الحج بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت ياسمين فى مقطع فيديو عبر خاصية «الاستورى» بموقع «إنستجرام»، بإطلالة بسيطة مرتدية طرحة وإسدال باللون الأبيض، بينما أمسكت بمصحف ومسبحة، فى لقطات عكست الأجواء الروحانية التى تعيشها خلال رحلتها لأداء الشعائر الدينية.

وحرص الفنان أحمد حاتم على أداء مناسك الحج هذا العام، حيث وثّق لحظاته من أمام الكعبة من خلال عدد من المنشورات التى شاركها مع جمهوره عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام».

ونشر أحمد حاتم مقطع فيديو ظهر فيه برفقة المنشد مصطفى عاطف خلال تواجدهما فى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وسط أجواء روحانية لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

وكانت الفنانة درة من أوائل الفنانين الذين وثقوا رحلتهم الروحانية هذا العام، إذ غادرت إلى المملكة العربية السعودية برفقة زوجها المهندس هانى سعد، استعدادًا لبدء مناسك الحج.

ونشرت درة، عبر خاصية «الاستورى» على حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة من الصور التى جمعتهما من داخل المسجد النبوى الشريف، فى أولى محطات الرحلة قبل التوجه إلى مكة المكرمة.

وفى أجواء يغلب عليها الهدوء والسكينة، ظهر الفنان تامر عاشور بصحبة الفنان عمرو وهبة داخل المسجد النبوى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لهما وهما يرتديان الجلباب وسط أجواء روحانية مميزة.كما حرص الفنان سامح حسين على مشاركة جمهوره تفاصيل رحلته منذ لحظة انطلاقها، إذ نشر صورة له من داخل الطائرة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتوفيق الله له لأداء فريضة الحج هذا العام.ولم يقتصر الأمر على نجوم الفن فقط، بل شهد موسم الحج أيضًا تواجد عدد من الإعلاميات، من بينهن ريهام سعيد، ومفيدة شيحة، ودعاء عامر، ودعاء فاروق، ولمياء فهمى عبد الحميد، اللاتى حرصن على مشاركة متابعيهن أجواء الرحلة الإيمانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

