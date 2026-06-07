اتفاق مصر وإريتريا بين التحديات والمصالح

الجيش المصري

مصر وإريتريا وقّعا منتصف مايو 2026 اتفاقًا للتعاون المشترك فى مجال النقل البحرى، بحضور الرئيس أسياس أفورقى ووزيرى الخارجية والنقل المصريين، تضمن إطلاق خط شحن بحرى بين موانئ الدولتين عبر البحر الأحمر، وتعزيز التعاون اللوجستى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، وتطوير مصر لميناء «عصب» وتوسعة طاقته الاستيعابية، وتشييد أرصفة تسمح باستقبال كافة السفن، إضافة لتشييد مرافق لوجستية متكاملة لتعزيز التواجد الاستراتيجى للبحرية المصرية، دعمًا للاستقرار الإقليمى.. إريتريا تعتبر أن تجاوز تطلعات إثيوبيا للبعد الاقتصادى إلى مفاهيم النفوذ والمجال الحيوى، يمثل تهديدًا وجوديًا لأمن الدولة وكيانها السياسى، ويمتد القلق لباقى دول القرن الأفريقى بالنظر إلى سعى إثيوبيا لإعادة تموضعها الإقليمى بما يتناسب وثقلها السكانى والاقتصادى.الاتفاق تم ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الحضور فى البحر الأحمر والقرن الأفريقى، وهما منطقتان ترتبطان مباشرة بأمن الملاحة الدولية ومصالح مصر الاقتصادية المرتبطة بقناة السويس، درءًا للمخاوف المتعلقة باحتمال امتداد أزمة إغلاق مضيق هرمز إلى باب المندب، لذلك تتكامل التسهيلات الخاصة بميناء «عصب» مع ترتيبات مصر البحرية بميناء «دوراليه» الجيبوتى.. الإعلام الدولى أعطى للموضوع بعدًا إضافيًّا؛ حيث نقلت صحيفة «ذا ناشيونال» عن مصادر بالقاهرة أن «مصر وافقت على تطوير موانئ إريتريا وجيبوتى، ضمن حملتها لزيادة الضغط على إثيوبيا -غير الساحلية- بسبب النزاع طويل الأمد على مياه النيل».الرؤية الإثيوبية كانت تعتقد أن استكمال تشييد السد يحسم صراعها الجيوسياسى مع مصر، لكن القاهرة كانت ترى أن السد «جزئية» ضمن منظور أوسع يضم أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقى، لذلك أحبطت محاولات إثيوبيا للنفاذ إلى البحر عبر ميناءى بربرة ومصوع، حتى بدت إثيوبيا وكأنها تخضع لحصار محكم، مما يفسر اتهام الخارجية الإثيوبية لمصر رسميًّا -بعد خمسة أيام من الاتفاق المصرى الإريترى- بأن تحركاتها فى المنطقة -خاصة بإريتريا وجيبوتى وكينيا- تبدو «كمحاولة حصار لإثيوبيا، والحد من دورها الإقليمى، ومنعها من الوصول لمنفذ بحرى»، وهو هدف استراتيجى واقتصادى يحظى بأولويتها.التنافس الجيوسياسى بين إثيوبيا ومصر قديم قدم التاريخ؛ انفصال إريتريا بموانئها 1991 وجه ضربة استراتيجية للقوة الإثيوبية الشاملة وحولها لدولة حبيسة، عندما تولى آبى أحمد الحكم 1981 حاول إقناع إريتريا بالحصول على منفذ بحرى تجارى عسكرى لكنها رفضت، كرر المحاولة مع صوماليلاند يناير 2024، لكن محور «القاهرة/أسمرة/مقديشو» تصدى له، وأعاد الكرة مع جيبوتى 2025، لكن الرئيس «إسماعيل عمر قيلة» أكد أن «جيبوتى لا تنوى أن تصبح (قرم) القرن الأفريقى»، آبى أحمد تحدى الجميع «وصولنا إلى البحر حتمية وجودية، والحصول على المنفذ البحرى لن يستغرق سنوات مثلما فقدناه فى 30 عامًا، إثيوبيا لن تظل دولة حبيسة»، جهوده لتشييد أسطول بحرى بالتعاون مع فرنسا أجهضتها علاقات القاهرة الاستراتيجية مع باريس، فلجأ إلى روسيا التى رأت فى إثيوبيا شريكًا مهمًّا لتعزيز نفوذها بالمنطقة، وبدأت فى تدريب ضباط البحرية الإثيوبيين فى أكاديمياتها العسكرية، وساعدت فى بناء هياكلها البحرية.رؤية مصر لا تتضمن السعى للصدام رغم كل التجاوزات والاستفزازات الإثيوبية، فالمنطقة هشة بطبيعتها، لا تحتمل حربًا إقليمية تطيح بأمنها وتفكك كياناتها السياسية، وتدفع بموجات هجرة تزعزع أمن دول الجوار وتصل إلى أوروبا، لذلك تعتمد القاهرة على بناء التحالفات وتعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع حضورها الدبلوماسى والأمنى، لمنع أى تغييرات فى موازين القوى قد تمس مصالحها الأمنية، مع إعلان حدود موقفها بوضوح وحسم؛ وهو أن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية الدول المشاطئة «حصريًا»، ورفض مشاركة أى دولة غير مشاطئة، وتفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر» الذى تأسس بالرياض 2020، ويضم ثمانى دول عربية وأفريقية «السعودية، مصر، اليمن، الأردن، السودان، الصومال، جيبوتى، وإريتريا»، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه.استراتيجية مصر تستهدف ربط ميناءى الإسكندرية والسويس بخطوط لوجستية بحرية وبرية تمتد بحريًا لأقصى جنوب البحر الأحمر وبريًا عبر السودان وصولاً إلى إريتريا، لتتصل بالممرات البرية والأسواق الأفريقية، عبر شبكة خطوط سكك حديد وبنية تحتية لوجستية مشتركة، توفر مسارات بديلة حال تعرض الملاحة البحرية لمخاطر يمكن أن تهددها، وعرضت مصر نقل خبراتها فى مجالات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحرى والخدمات اللوجستية إلى إريتريا والدول الأفريقية، لدعم جهود التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وتدفق تجارة دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى العالم عبر الموانئ المصرية.

رؤية إسرائيل للقرن الأفريقى تتكامل والرؤية الأمريكية؛ فالأولى تقدر أن تواجدها بصوماليلاند سيحقق فوائد عسكرية تتعلق بردع الحوثيين ومراقبة باب المندب، وتوتير الأوضاع الأمنية فى القرن الأفريقى على النحو الذى يعزز فرص تنفيذ مشروع «الممر الاقتصادى» من الهند بحرًا ثم عبر شبه الجزيرة العربية باتجاه الموانئ الإسرائيلية برًّا، ومنها لأوروبا بحرًا.. صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت أواخر إبريل أن إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن إريتريا، لأهمية موقعها الاستراتيجى المطل على باب المندب، وسيطرتها على 750 ميلًا من سواحل البحر الأحمر، بما فيها ميناءا «عصب ومصوع» الاستراتيجيان.. الاهتمام الأمريكى بإريتريا يدعم الموقف المصرى ويشكل حائط صد فى مواجهة التهديدات الإثيوبية بالسيطرة على «عصب» بكل الوسائل الممكنة.

الإقليم الجنوبى يواجه ملفات ثلاثة جديرة بالتسوية؛ الأول ملف البحر الأحمر، الثانى ملف سد النهضة، الثالث ملف العلاقات الإثيوبية/الإريترية، وما لم يتم تسوية تلك الملفات الثلاثة بالطرق الدبلوماسية فسوف تدخل المنطقة فى مرحلة إعادة كل القوى الإقليمية لتموضعها الاستراتيجى، لتتحدد ملامح النفوذ الإقليمى عبر أدوات خشنة قد لا تحتملها هشاشة الأوضاع بالمنطقة.

جمال طه – المصري اليوم

