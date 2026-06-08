ولاية الخرطوم تشهد دفعة جديدة من السودانيين العائدين من جمهورية مصر العربية

شهدت ولاية الخرطوم اليوم وصول دفعة جديدة من السودانيين العائدين من جمهورية مصر العربية ضمن مشروع العودة الطوعية الذي تنفذه لجنة الأمل للعودة الطوعية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس وبالتعاون مع الأمانة العامة لديوان الزكاة وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تسهيل عودة المواطنين السودانيين إلى أرض الوطن .

وضمت الدفعة الجديدة (٢٠) بصاً تقل مئات المواطنين العائدين من مختلف المدن المصرية حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء لجنة الأمل للعودة الطوعية بالخرطوم الذين أشرفوا على ترتيبات الاستقبال وتقديم الخدمات اللازمة للعائدين فور وصولهم.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة الرحلات المنتظمة التي تنفذها اللجنة في إطار مشروع (العودة إلى الديار) الذي أصبح أحد أبرز المبادرات الإنسانية والاجتماعية الداعمة للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من خلال توفير وسائل النقل الآمنة والمجانية وتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية المرتبطة بعملية العودة.

وفي تصريح إعلامي أوضح رئيس لجنة الخدمات الأستاذ وليد محمد أن اللجنة تواصل تنفيذ برنامج العودة الطوعية بوتيرة منتظمة مؤكداً تسيير رحلتين أسبوعياً من جمهورية مصر العربية إلى العاصمة الخرطوم بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في العودة إلى السودان.

وأشار إلى أن المشروع حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه مبيناً أن عدد السودانيين الذين عادوا إلى البلاد عبر مبادرة (العودة إلى الديار) تجاوز (١٠) ألف مواطن الأمر الذي يعكس حجم الإقبال والثقة التي حظيت بها المبادرة وسط السودانيين المقيمين بمصر.

وأكد وليد أن لجنة الأمل تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشركاء الداعمين لضمان استمرار عمليات العودة بصورة منتظمة

وأضاف أن النجاح الذي تحقق حتى الآن يمثل ثمرة للتعاون المشترك بين رئاسة مجلس الوزراء وديوان الزكاة والجهات المساندة الأخرى إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجنة والمتطوعون لإنجاح المشروع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبهم أعرب عدد من العائدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقائمين على مبادرة العودة الطوعية مشيرين إلى أن المبادرة أسهمت بصورة مباشرة في تسهيل عودتهم إلى وطنهم ولم شملهم بأسرهم بعد فترة من الغياب.

وأشاد العائدون بمستوى التنظيم والخدمات التي وفرتها اللجنة طوال مراحل الرحلة.

وقال عدد منهم إن ما وجدوه من اهتمام ورعاية منذ لحظة التسجيل وحتى وصولهم إلى الخرطوم يعكس روح التكافل والتعاون الوطني معربين عن أملهم في استمرار المبادرة لتشمل مزيداً من السودانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم خلال الفترة المقبلة.