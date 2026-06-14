هل التبول أثناء الاستحمام خطأ صحي؟

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي نقاشات ساخنة حول عادة التبول أثناء الاستحمام، وما إذا كانت مجرد عادة مألوفة أم ممارسة تحمل مخاطر صحية.

وفي الوقت الذي يعترف فيه كثيرون بهذه العادة، يطرح خبراء الصحة تساؤلات حول مدى أمانها.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة YouGov، قال 58% من المشاركين إنهم يتبولون أثناء الاستحمام، فيما اعتبر 48% منهم ذلك مقبولًا، بينما رأى 42% أنه غير مقبول، وذلك وفقًا لما افاد موقع «the healthy».

أما في المملكة المتحدة، فيعترف نصف الرجال بهذه الممارسة، لكن ربع البريطانيين فقط يصفونها بالمقبولة.

يوضح الدكتور نيكيت سونبال، طبيب باطني في نيويورك، أن البول ليس معقمًا كما يظن البعض، إذ يحتوي على بكتيريا طبيعية من الجسم.

ويضيف: «حتى لو كانت مستويات هذه البكتيريا منخفضة، فإن أي اتصال مباشر للبول مع جرح مفتوح قد يزيد من خطر العدوى، رغم أن ذلك نادر الحدوث وليس مهددًا للحياة عادة».

يؤكد الخبراء على أهمية غسل الجسم جيدًا بعد التبول أثناء الاستحمام، خاصة الساقين والمناطق التي قد يلامسها البول، وينصح السيدات بفتح الساقين والتبول مباشرة في البالوعة لتجنب تراكم البول حول القدمين.

على الجانب الإيجابي، يشير خبراء البيئة إلى أن هذه العادة قد توفر الماء، إذ تقلل من عدد مرات استخدام المرحاض يوميًا، ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المنزلية، خاصة مع ارتفاع معدلات استخدام المياه في المراحيض القديمة.

لا يعتبر التبول أثناء الاستحمام خطرًا صحيًا كبيرًا إذا تم اتباع معايير النظافة، لكنه يظل ممارسة تتطلب الحذر في حالة وجود عدوى أو مشاركة الحمام مع الآخرين.

وللمهتمين بالبيئة، فهي وسيلة بسيطة لتقليل استهلاك المياه، مع الحفاظ على غسل الجسم جيدًا بعد ذلك.

المصري اليوم