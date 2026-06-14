مناوي يتهم الدعم السريع بمهاجمة منطقة اورشي في دارفور وحرق المنازل ونهب السوق

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن ما يتعرض له شعب دارفور من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري يمثل إحدى أخطر المآسي الإنسانية التي يشهدها السودان في تاريخه الحديث.

وأضاف، في تدوينة على فيسبوك، أن العالم يستيقظ يومياً على جريمة جديدة ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن منطقة أورشي التابعة لمحلية أمبرو تعرضت، اليوم، لهجوم شنته قوات الدعم السريع، أسفر عن إحراق عدد من القرى وتنفيذ عمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات المواطنين، إلى جانب إحراق سوق أورشي بالكامل بعد نهب محتوياته.

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