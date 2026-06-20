كامل إدريس يؤكد حرص حكومة الأمل على تسهيل عودة المواطنين من دول المهجر

أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس حرص حكومة الأمل على تسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين في دول المهجر إلى البلاد.

جاء ذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم بالخرطوم الإجتماع الخاص بالعودة الطوعية، والذي ضم كل من وزراء العدل، والطاقة، والموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، ومفوض عام العون الإنساني، ورئيس اتحاد أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثلين لشركات الطيران الوطنية (سودانير، تاركو، بدر) ، وذلك بحضور الممثل الخاص لرئيس الوزراء د.الحسين الخليفة الصديق الحفيان ومستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد.

وأوضح السيد وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الأستاذ/ معتصم أحمد صالح في تصريح صحفي أن الاجتماع خلص إلى إلتزام اتحاد أصحاب العمل بالمساعدة والمساهمة في عودة السودانيين المتواجدين في دول الخليج عبر رحلات طيران مباشرة أو عبر البواخر.

مبينا أن شركات الطيران أبدت رغبة كبيرة في المساعدة في عودة المواطنين من دولتي يوغندا وليبيا باعتبار أن السفر من هذه البلدان لا يمكن أن يتم إلا عبر الطيران.

وأشار وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية إلى أن الاجتماع خلص إلى جملة من التوجيهات المهمة والتي سيتم ترجمتها إلى برنامج عمل مباشر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلن سيادته عن الشروع في إنشاء موقع إلكتروني جديد للتقديم للعودة الطوعية يتم من خلاله تصنيف المحتاجين للعودة الطوعية حسب الأولوية.

وأكد الأستاذ معتصم أحمد صالح حرص وإهتمام حكومة الامل بأمر عودة المواطنين السودانيين في مختلف دول المهجر إلى البلاد وفق معايير عادلة ومنصفة.

سونا