زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان

دخلت الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد تعديل قيمته من (3,395.97) جنيهاً إلى (3,517.89) جنيهاً، بزيادة بلغت (121.92) جنيهاً، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة (3.59%).

ويُعد الدولار الجمركي من المؤشرات الأساسية في احتساب الرسوم المفروضة على السلع والبضائع المستوردة، الأمر الذي يجعل أي تعديل في قيمته محل اهتمام واسع من الأوساط التجارية والاقتصادية.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار المراجعات المستمرة لسعر الدولار الجمركي، وسط توقعات بأن تنعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار عدد من السلع المرتبطة بالواردات خلال الفترة المقبلة.