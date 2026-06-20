والي نهر النيل يقرع جرس امتحانات الشهادة الابتدائية

تعبيرية

قرع الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النيل، اليوم، جرس بدء امتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2026، وذلك من مركز الشهيد أبكر صبيرة للامتحانات بمحلية عطبرة، إيذاناً بانطلاق الامتحانات على مستوى الولاية.

ويجلس للامتحانات هذا العام 44,169 تلميذاً وتلميذة، موزعين على 300 مركز تغطي المحليات السبع بالولاية.

وعبّر الوالي في كلمته عن أمله في أن تحقق محليات الولاية النجاح المشرف في كل المراحل التعليمية، مشيداً بجهود وزارة التربية والتوجيه في استقرار العام الدراسي.

ووجّه أبوقرون رسالة للتلاميذ الممتحنين دعاهم فيها إلى ترتيب أفكارهم وعدم الاستعجال أثناء الإجابة، مؤكداً أن تقدم الأمم وتطورها لا يتم إلا بالتعليم، وأن العلم بحر لا ساحل له وحث عليه الدين الإسلامي.

وأضاف أن الغزاة الذين حاولوا تدمير السودان جميعهم خارج مظلة التعليم وبعيدون عن الإنسانية.

من جانبه هنأ الأستاذ أحمد حامد يس وزير التربية والتعليم بالولاية، ببدء الامتحانات في موعدها المقرر 20 يونيو، مشيراً إلى أن الولاية رفعت شعار “التعليم لا ينتظر” لضمان استمرارية العملية التعليمية.

سونا