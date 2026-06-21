ترامب: سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، الأحد، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أميركا وإيران في بورغنشتوك في سويسرا.

وقال ترامب لـ”فوكس نيوز” Fox News: “سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق”.

وأضاف ترامب: “قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر”.

وبحسب “فوكس نيوز”، قال الرئيس ترامب للإيرانيين إن إغلاق هرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة.

وأضافت أن الرئيس الأميركي حذر الإيرانيين أمس من إغلاق مضيق هرمز.

وشدد ترامب من خلال تدوينة على “تروث سوشيال” أن “على إيران إيقاف وكلائها في لبنان فوراً عن إثارة المشاكل”، متوعداً إيران باستئناف الحرب إذا لم توقف وكلاءها في لبنان.

وقال ترامب: “إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى.. دعم إيران لوكلائها في لبنان يتسبب في الكثير من المتاعب”.

ونقلت “فوكس نيوز” عن الرئيس ترامب القول إنه “يدرس تمكين الرئيس السوري لدخول جنوب لبنان ومواجهة حزب الله”.

وقال الرئيس ترامب إن على الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة “وإلا سنستولي على إيران”.

وأضاف ترامب عن تصريحات بزشكيان بعدم التخلي عن التخصيب: “عليه أن يحذر”.

وانطلقت، الأحد، في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان، مع تجديد طهران تمسّكها بوقف إسرائيل هجماتها في لبنان.

العربية نت