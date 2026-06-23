الحرب في جبهات كردفان إعلامية بالدرجة الأولي .. من يتحدثون عن تهديد وهجوم بري وشيك علي مدينة الأبيض يعلمون يقيناً أنهم يغالطون أنفسهم .. ومع ذلك يتبنون سرديات تدعم مليشيات وعصابات التمرد .. ■ ما يُسمي بمنظمات المجتمع الدولي وقفت تتفرج علي مأسأة الفاشر لأنها كانت تريد ذلك .. وهاهي ذات المنظمات تعود مرة أخري لدق طبول مأساة جديدة هي تعلم أنها بعيدة كل البعد ما حدث في الفاشر لكنها تتمني ذلك .. ■ ولتعرفنّهم من لحن القول. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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