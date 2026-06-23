الاعيسر يشيد بدور جهاز المخابرات العامة في إحباط تهريب الآثار وحماية الهوية الوطنية

أشاد وزير الثقافة والإعلام والاثار والسياحة الاستاذ خالد الإعيسر، بالدور المحوري الذي يضطلع به جهاز المخابرات العامة في معركة الكرامة وحماية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال وقوفه البوم بمقر رئاسة الجهاز بولاية نهر النيل في مدينة الدامر، على ضبطية أثرية كانت معدة للتهريب خارج البلاد وأحبطها الجهاز .

وأكد الإعيسر أن محاولات المرتزقة والعابرين للحدود استهدفت السطو على الآثار وطمس الهوية السودانية، إلا أن يقظة جهاز المخابرات و القوات النظامية، أسهم في استرداد مئات القطع الأثرية التي نهبتها المليشيا المتمردة من عدة مناطق بالبلاد.

واضاف السيد الوزير أن الجهود مستمرة لاستعادة كافة الآثار المنهوبة من الخارج، وقال (لن يهدأ لنا بال حتى يتم استرداد كافة الآثار المنهوبة) مؤكداً أن الوزارة نجحت عبر مجلس الوزراء القومي في توقيع اتفاقيات دولية لحماية الآثار تضمن استرداد المنهوب منها. وأضاف: “نمتلك علاقات متميزة مع منظمات دولية وجهات معنية بحماية التراث، وسنوظفها لاسترجاع كل قطعة مسروقة.

من جانبه اثني والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، جهود جهاز المخابرات في حفظ أمن الولاية وحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للمهددات بمهنية عالية. وأكد تناغم الأجهزة الأمنية بالولاية في سبيل استقرار الوطن، معلناً تقديم دعم للقوة التي أحبطت عملية التهريب.

بدوره أكد اللواء أمن ياسر علي بشير، مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، أن الجهاز سيظل عيناً ساهرة ويداً باطشة لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن ومدخراته.

سونا