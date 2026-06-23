كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وجود فتحة أسفل أحد الكباري، وُضع عليها باب خشبي، ويتردد عليها عدد من الأشخاص بالقاهرة.
وبالفحص، أمكن تحديد المكان المشار إليه أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتبين تواجد أحد الأشخاص به، وهو سائق مقيم بمحافظة بني سويف.
وبمواجهته، أقر بقدومه من بلدته للعمل بالقاهرة، ولعدم توافر محل إقامة له، قام بوضع باب خشبي على فتحة أسفل الكوبري واتخذها مقرًا لإقامته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق الفتحة المشار إليها.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر يتردد عليها شخص.. الداخلية تكشف تفاصيل الفتحة المثيرة أسفل كوبرى بالتجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.