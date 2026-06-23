يتردد عليها شخص.. الداخلية تكشف تفاصيل الفتحة المثيرة أسفل كوبرى بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وجود فتحة أسفل أحد الكباري، وُضع عليها باب خشبي، ويتردد عليها عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد المكان المشار إليه أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتبين تواجد أحد الأشخاص به، وهو سائق مقيم بمحافظة بني سويف.

وبمواجهته، أقر بقدومه من بلدته للعمل بالقاهرة، ولعدم توافر محل إقامة له، قام بوضع باب خشبي على فتحة أسفل الكوبري واتخذها مقرًا لإقامته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق الفتحة المشار إليها.

صدى البلد