جبريل .. توقيع اتفاقية ب51 مليون دولار لتنفيذ مشروع المياه في بالبحر الأحمر الاحمر

وقعت وزارة المالية اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ مشروعات المياه بولاية البحر الأحمر بتكلفة إجمالية 51 مليون دولار.

ووفقاً لإعلام وزارة المالية، فإن الاتفاقية تشمل إنشاء شبكات داخلية ومحطة مياه بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً ومشروعات للصرف الصحي.

وأكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لحل أزمة المياه في بورتسودان والولاية، مشيراً إلى بدء العمل كذلك على معالجة مشكلات الكهرباء.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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