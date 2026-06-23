بنك السودان المركزي يصدر قراراً بتصفية مصرف أبوظبي الإسلامي

أصدرت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، قراراً إدارياً يحمل الرقم (18) لسنة 2026م، يقضي بتصفية مصرف أبوظبي الإسلامي – فرع السودان، تصفية اختيارية.

وجاء القرار استناداً إلى السلطات الممنوحة للمحافظ بموجب أحكام المادة (50) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م. ونصّ التوجيه على بدء العمل بالقرار فور صدوره، مع إلزام كافة الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ الفوري.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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