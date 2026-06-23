القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيّرة معادية شمال الطويشة بشمال دارفور

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن الدفاعات الجوية تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز FH-95، وذلك شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن العملية تمت بنجاح، حيث تعاملت وحدات الدفاع الجوي مع الهدف المعادي وفق الإجراءات العسكرية المتبعة، ما أدى إلى إسقاطه دون الإشارة إلى أي خسائر أخرى.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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