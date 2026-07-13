الحكومة السودانية تعلن الحداد الرسمي علي رحيل الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة أن الحكومة السودانية قررت إعلان الحداد الرسمي في البلاد يوم غدٍ الإثنين الموافق 13 يوليو 2026 تعبيراً عن الحزن والأسى لرحيل الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق رحمه الله، وتضامناً مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً .

وأوضحت الوزارة أن قرار إعلان الحداد يأتي تقديراً لمكانة الفقيد، وتأكيداً لمسيرته وإسهاماته واحتراماً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين السودان ودولة قطر الشقيقة.

ونقلت الوزارة تعازي حكومة وشعب السودان إلى دولة قطر، قيادة وشعباً، وإلى أسرة الفقيد سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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