بنى تحالفاً وثيقاً ومثيراً للجدل مع ترمب..قصة حياة إنفانتينو رئيس “فيفا”

بعدما اقترب من ولايته الرابعة بحصده دعماً رسمياً من أكثر من 200 اتحاد وطني من أصل 211 يملكون حق التصويت.. قصة حياة جياني إنفانتينو رئيس “فيفا” الهادئ والمثير للجدل

نشأ جياني إنفانتينو عام 1970 في سويسرا لأبوين إيطاليين، وأتقن 5 لغات عالمية، وتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، كما حصل رسمياً في فبراير 2026 على الجنسية اللبنانية

بدأ مسيرته قانونياً في الاتحاد الأوروبي عام 2000 وتدرج ليصبح أميناً عاماً عام 2009 والذراع اليمنى لبلاتيني ووجه قرعة دوري الأبطال الشهير

تولى رئاسة الفيفا عام 2016 لتطهيرها بعد فضيحة الفساد، وأعيد انتخابه بالتزكية عامي 2019 و2023، ويقترب من ولاية رابعة بدعم أكثر من 200 اتحاد

قاد تغييرات جذرية شملت إدخال تقنية الفيديو (VAR) في مونديال 2018، وزيادة دعم الاتحادات الصغيرة، وتوسيع كأس العالم للأندية، وصولاً لمونديال 2026 الأضخم تاريخياً

واجه منذ عام 2020 تحقيقات جنائية في سويسرا وإجراءات قضائية حيال “التحريض على سوء استخدام السلطة” وعرقلة العدالة بسبب اجتماعات سرية مع المدعي العام السابق

هاجم الإعلام الغربي قبيل مونديال قطر 2022 بخطابه الشهير “اليوم أشعر بأنني قطري وعربي”، وواجه انتقادات روسية حادة بعد استبعاد منتخباتها من البطولة

فجّر حرباً شعواء مع “يويفا” وروابط الأندية بعد محاولته الدفع بمشروع إقامة كأس العالم كل سنتين، ما عرضه لاتهامات بالجشع وأجبره على تجميد الفكرة

بلغ إنفانتينو ذروة طموحاته التوسعية بتنظيم مونديال 2026 الأضخم تاريخياً بين أميركا وكندا والمكسيك، في نسخة شهدت تحولات كبرى قلبت موازين اللعبة

بنى تحالفاً وثيقاً ومثيراً للجدل مع الأميركي دونالد ترمب بدأ بهدية “البطاقة الحمراء” عام 2018، وامتد لإشادات مستمرة بـ”دافوس” وصفه فيها بأنه من طينة رياضيي النخبة

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