مستشفى أحمد قاسم يحتفل بنجاح 14 عملية زراعة كلى

احتفل مستشفى أحمد قاسم للقلب وزراعة الكلى اليوم، بنجاح إجراء 14 عملية زراعة كلى، في إنجاز طبي يأتي بعد عودة المستشفى للعمل إثر الأضرار والدمار الذي لحق به خلال الفترة الماضية.

​وقالت المدير العام للمستشفى، الدكتورة هدى حامد، إن هذا النجاح يمثل ثمرة جهود كبيرة بذلها جميع العاملين بالمستشفى، مضيفة: “قلوبنا ممتلئة بالحمد والشكر لله عز وجل على هذا الإنجاز. فقد عشنا أيامًا مليئة بالقلق، واليوم نعيش قمة السرور والبهجة بعد نجاح عمليات الزراعة، التي سهر خلفها كوادرنا الطبية بكل إخلاص وتفانٍ”.

​وأكدت أن نجاح هذه العمليات رسالة واضحة تؤكد أن مستشفى أحمد قاسم سيظل منارةً للطب والشفاء،

​من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن عبد الوهاب أن المستشفى يواصل تقديم خدمة زراعة الكلى بفضل تضافر جهود وزارة الصحة وإدارة المستشفى والكوادر الطبية، مؤكدًا أن زراعة الكلى تمنح المرضى حياة جديدة وتمكنهم من العودة إلى ممارسة حياتهم وأعمالهم بصورة طبيعية.

السوداني